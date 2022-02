Sport: nasce Be, canale tv-web su mondo paralimpico

17 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - “Questo canale ha il grande merito di promuovere e raccontare le tante storie di coraggio, tenacia e perseveranza degli atleti paralimpici e al tempo stesso rende grazie al mondo dell'associazionismo e del volontariato che gravita intorno a questi ragazzi e alle loro famiglie, grande risorsa della nostra regione e vero cuore lombardo, a cui non sempre le istituzioni da sole riescono a dare in modo adeguato il giusto e necessario sostegno. Il progetto Be ha una responsabilità importante e a chi ha deciso di investire e credere in questo percorso va sicuramente la nostra gratitudine”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, che ha preso parte a Milano alla presentazione di Be, il nuovo canale Tv dedicato al mondo paralimpico sportivo.

Il progetto Be prevede la creazione di un network interamente dedicato al mondo della disabilità e al terzo settore. E' stata predisposta una piattaforma crossmediale, che prevede l'integrazione tra Tv lineare (attraverso la presenza dei contenuti principali sui canali satellitari Mediasport Group, Ms Channel Sky 814 & Tivusat 54 e sul canale digitale terrestre Ms Sport) e Ott Web, con l'obiettivo di accogliere, sostenere e diffondere le iniziative non profit e le loro attività. Allo stesso tempo Be si propone come il punto di riferimento nell'informazione rivolta ai disabili, alle loro famiglie e ai loro assistenti.

In particolare la programmazione televisiva, strutturata senza sosta sulle 24 ore, privilegerà la messa in onda di interviste, gare e storie dei protagonisti dello sport paralimpico, da quelli più noti, che hanno portato lustro all'Italia a livello mondiale, a quelli delle periferie, delle piccole realtà provinciali, ovvero tutti coloro che, attraverso lo sport, hanno potuto ritrovare nuova vita dopo malattie o incidenti.