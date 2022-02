17 febbraio 2022 a

a

a

Bergamo, 17 feb. - (Adnkronos) - L'Olympiacos è in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta al termine del primo tempo del match d'andata del playoff di Europa League, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere sin qui la partita il gol di Soares al 16'.