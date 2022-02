Calcio: Europa League, l'Atalanta batte 2-1 in rimonta l'Olympiacos con una doppietta di Djimsiti

17 febbraio 2022 a

Bergamo, 17 feb. - (Adnkronos) - L'Atalanta torna a vincere dopo oltre un mese superando 2-1 in rimonta l'Olympiacos nell'andata del playoff di Europa League trale mura amiche del Gewiss Stadium di Bergamo. Vittoria in rimonta per gli orobici, passati in svantaggio al 16' con un gol di Soares, grazie alla doppietta del difensore albanese Djimsiti a segno al 61' e al 63'.

Il primo tiro del match è dei padroni di casa con Muriel all'8' che si presenta con una conclusione, su assist di Pezzella, che non crea grandi grattacapi al portiere avversario. al 14' su azione d'angolo, Toloi avrebbe il pallone per il vantaggio, ma arriva in anticipo sulla girata di Pasalic. Poco dopo, al primo tiro in porta dell'Olympiacos, il vantaggio greco: palla sulla trequarti che viene raccolta da Tiquinho Soares: il centravanti, da posizione di regista offensivo, cerca e trova l'angolino lontanissimo, dove Musso non può arrivare.

Grande esecuzione dell'attaccante e nessuna colpa per il portiere bergamasco, proteso in tuffo. L'Atalanta prova a macinare gioco, ma le idee sono poche e confuse. Gli unici brividi per Vaclik, se così si possono chiamare, arrivano dalle punizioni e dai calci da fermo. L'Atalanta, sterile, potrebbe pareggiare al quarantacinquesimo, ma Muriel e Pessina sono in fuorigioco e il Var annulla il gol del nazionale azzurro.