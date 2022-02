Governo: fonti, in cabina regia con Draghi clima disteso, no cenni a strigliata di ieri**

18 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Un clima "disteso, buonissimo", in cui non si è fatto "alcun cenno" alla strigliata di ieri. Lo dicono all'Adnkronos fonti di governo, al termine della cabina di regia con il premier Mario Draghi sul dl bollette, atteso oggi in Cdm. Sul provvedimento contro il caro energia si sta ancora lavorando, la dote dovrebbe essere di "circa 6 miliardi sulle bollette, ma le cifre non sono ancora chiare", spiegano le stesse fonti.