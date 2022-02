Speranza: "Pnrr è opportunità di crescita e sviluppo, soprattutto per il Sud"

18 febbraio 2022 a

Napoli, 18 feb. (Adnkronos) - "Le risorse del Pnrr consegnano una grande finestra di opportunità al nostro Paese. C'è un flusso finanziario senza precedenti che vogliamo provare a spendere in modo intelligente per trasformare la crisi di questi anni in reale opportunità di crescita e sviluppo. Questo orizzonte è vero per l'Italia ma è particolarmente vero per il nostro Mezzogiorno, che vive una stagione di opportunità che non possiamo permetterci di non utilizzare al meglio delle nostre potenzialità". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a un convegno sul Sud organizzato a Napoli dal deputato di Leu Federico Conte.

"E' un'occasione davvero senza precedenti - ha aggiunto Speranza - che vale per tutti gli ambiti: penso alle diseguaglianze materiali, alle diseguaglianze infrastrutturali, penso alle potenzialità di sviluppo in materia di ambiente, di ecosostenibilità, della cultura e del turismo, e penso in particolare alla straordinaria opportunità che noi abbiamo, anche con i fondi del Pnrr e non solo, di recuperare una migliore qualità dei servizi sanitari nel Mezzogiorno".