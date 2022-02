Sondaggio Winpoll, a Palermo campo largo centrosinistra vincerebbe con il 54 per cento

18 febbraio 2022 a

a

a

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Con oltre il 54% dei consensi, una coalizione del cosiddetto “campo largo” di centrosinistra vincerebbe le elezioni a Palermo. È quanto emerge da un sondaggio Winpoll effettuato tra l'11 e il 14 febbraio. L'alleanza, che anima le discussioni nel capoluogo siciliano in questo giorni e agita le segreterie romane dei partiti, che va dai 5 Stelle al Pd, da Italia Viva, Più Europa ad Azione, lascerebbe indietro il centrodestra di circa 10 punti percentuali. Incerti invece gli altri scenari con tre coalizioni: addirittura potrebbe andare al ballottaggio una alleanza Azione, Più Europa, Italia Viva, Udc e Forza Italia.

Alla domanda 'Se ci fossero due grandi poli, uno di centrosinistra allargato a due grandi poli, uno di centrosinistra allargato con i 5 Stelle, e il centrodestra, lei chi voterebbe?', i cittadini hanno così risposto: Il 54,3 per cento voterebbe per il centrosinistra allargato e il 45,7 per cento voterebbe per la coalizione sostenuta da Fi, Udc, Fdi e Lega.