Sondaggio Winpoll, il 71 per cento dei palermitani boccia Orlando

18 febbraio 2022 a

a

a

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) - Bocciatura senza appello per l'amministrazione di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo. Per il 71% dei cittadini la qualità della vita a Palermo è peggiorata negli ultimi 10 anni. E' quanto emerge da un sondaggio Winpoll effettuato tra l'11 e il 14 febbraio. L'otto per cento degli intervistati ritiene che la qualità della vita, dal 2012 ad oggi, sia migliorata. Per il 21 per cento è rimasta sostanzialmente uguale. Tra chi dice che è migliorata l'11 per cento è under 30, il 10 per cento tra i 30 e i 44 anni, l'8 per cento tra i 45 e i 65 anni e il 5 per cento over sessantacinque. Di questi, il 5 per cento vota per la Lega, l'11 per cento per il Pd, il 9 per cento per il M5S, il 6 per cento per Fratelli d'Italia e il 7 per cento per Forza Italia.

Alla domanda su come valuta l'operato dell'amministrazione Orlando, i cittadini hanno risposto: per il 49 per cento "molto male", per il 23 per cento "più male che bene", per il 20 per cento "né male né bene" e il 7 per cento "più bene che male", con un per cento che dice "molto bene". I giudizi positivi arrivano per il 10 per cento dagli under 30, per il 6 per cento dai 30 ai 44 anni, per l'8 per cento dai 45 ai 65 anni e per il 9 per cento dagli over 65.

Nello stesso sondaggio è stato chiesto ai cittadini intervistati 'Quanta fiducia ha in Leoluca Orlando?' e il 50 per cento ha risposto "Per nulla", il 31 per cento "Poca", il 14 per cento "abbastanza" e il 5 per cento "molta". Tra i giudizi positivi il 234 per cento è arrivato dagli over 65, il 15 per cento dagli under 30, il 13 per cento dai 30-44 anni e il 18 per cento dai 45 ai 65 anni. Tra loro il 16 per cento di maschi e il 22 per cento di femmine.