Sondaggio Winpoll, a Palermo Lagalla candidato preferito per il centrodestra

18 febbraio 2022 a

a

a

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - L'assessore regionale siciliano all'Istruzione Roberto Lagalla, ex rettore di Palermo, secondo un sondaggio Winpoll, è per il 39,4 per cento dei cittadini intervistato il candidato di centrodestra preferito. Segue l'ex presidente dell'Ars Francesco Cascio, oggi medico tra i responsabili per l'emergenza Covid a Palermo, con il 29,9 per cento. E ancora Gianfranco Miccichè (FI), coordinatore regionale siciliano degli azzurri e Presidente Ars, con il 17,6 per cento. Infine, c'è anche la deputata di Fratelli d'Italia Carolina Varchi, con il 13,1 per cento dei votati.