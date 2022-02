Milleproroghe: Mirabelli (Pd), 'tetto contante utile anche contro mafie, proroga errore'

18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il tetto a mille euro per l'uso dei contanti è una misura efficace contro la corruzione e l'evasione e aiuta a contrastare le mafie facilitando la tracciabilita' del denaro e contrastando il riciclaggio. Prorogarne l'entrata in vigore è un errore grave #Milleproroghe". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd, Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori e capogruppo in commissione antimafia.