F1: Gp Usa, prorogato il contratto fino al 2026

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - La Formula 1 visiterà il Circuit of the Americas in Texas almeno fino al 2026 dopo che è stata concordata un'estensione del contratto con il Gran Premio degli Stati Uniti. La pista di Austin è in programma dal 2012 ed è tornata l'anno scorso dopo una pausa forzata a causa della pandemia di coronavirus nel 2020. "Siamo entusiasti di annunciare l'estensione con il Circuit of the Americas in vista della nuova entusiasmante stagione 2022", ha affermato il Ceo della F1 Stefano Domenicali.

"Austin è una città fantastica e la pista è una delle preferite da tutti i piloti e non vediamo l'ora di tornare ad ottobre per più azione e intrattenimento". Il Gran Premio degli Stati Uniti è il 23 ottobre, ma in questa stagione si svolgerà anche un nuovo Gran Premio di Miami l'8 maggio.