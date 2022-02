18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "La destra d'incanto si ricompatta per difendere il nero (in questo caso non quello della famosa matrice, proprio quello dell'evasione fiscale). #contante #patriotimasenzafattura". Lo scrive su Twitter Mauro Berruto, ex Ct della Nazionale di volley e responsabile Sport del Pd.