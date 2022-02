Pd: Bettini, 'mai teorizzato governo con la Lega e non ho offeso Meloni'**

18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ormai è un genere letterario leggere solo i titoli delle interviste. Mi spiego meglio. Nessuna teorizzazione di un governo con la Lega". Lo precisa Goffredo Bettini dopo l'intervista oggi a Il Foglio.

"Semplicemente un augurio al sistema politico italiano: una legge proporzionale, un rafforzamento di due forze alternative (una di sinistra, progressista e democratica e un'altra conservatrice, ma sinceramente europeista e fondata sui principi della Costituzione italiana). Sarebbe positivo che la Lega scegliesse questa strada, cambiando profondamente e collegandosi alla famiglia dei Popolari Europei. Allora la competizione tra uno schieramento e l'altro squilibrerebbe in nessun caso la democrazia repubblicana. Tutto qui".

"Alla domanda su cosa potrebbe accadere in caso di 'pareggio' alle elezioni, ho banalmente risposto che si potrebbe valutare un governo di coalizione come in Germania. O qualcuno preferirebbe spingere l'eventuale nuovo soggetto conservatore tra le braccia della destra più estrema? Infine: non ho offeso la Meloni. Al contrario, ho sottolineato la sua forza elettorale e anche la sua personale intelligenza. Ho ricordato, tuttavia, che Fdi è una forza illiberale. Infatti in tutta Europa è in sintonia con la destra sovranista e xenofoba".