Digitale, cloud europeo: diventano 28 le aziende del progetto Structura-X

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Sono 28 le aziende, tra le quali spicca dalla prima ora Aruba, che si stanno impegnando a rendere i propri servizi cloud conformi ai requisiti del progetto Gaia-X. Si tratta dell'obiettivo principale promosso da Structura-X, l'iniziativa sostenuta dai cloud provider europei, ed ufficializzata a dicembre 2021, che si aggiunge ai precedenti progetti faro avviati per il settore automobilistico (Catena X), quello agricolo (AgriGaia) e finanziario (EuroDat). Le prime offerte certificate dovrebbero vedere la luce entro la metà di quest'anno. A margine del vertice Gaia-X tenutosi a Milano nel mese di novembre 2021, l'allora ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, aveva già in quell'occasione lanciato l'idea della creazione di un'infrastruttura conforme a Gaia-X in Europa, da aggiungersi ai servizi settoriali. In collaborazione con Aisbl, la Fondazione Gaia-X, sette provider europei hanno così dato vita al progetto: Aruba.it, Atos, De-Cix, Deutsche Telekom, Engineering, Noovle e Top-Ix.

Nel frattempo, ulteriori aziende da tutta Europa hanno aderito e, ad oggi, sono 28 i membri di Structura-X provenienti da 10 differenti paesi: tra questi AssoSoftware, City Network, Cloud&Heat Technologies, CS Group, CSI, EBRC, Elmec, Fabasoft, International Dataspaces, IONOS SE, KPN, Luxinnovation, Mainstream, next layer, OpenNebula Systems, OSISM, ThreeFold Tech, Tietoevry, United Group e Vivacom. I nuovi membri non solo mettono in campo i propri servizi di infrastruttura, ma sono anche d'accordo nell'utilizzare la tecnologia (open-soure) per rendere interoperabili i propri servizi cloud, nel rispetto della sicurezza e della privacy. "Accogliamo molto favorevolmente l'iniziativa degli infrastructure provider" ha commentato Max Ahrens, presidente del Consiglio di Amministrazione di Gaia-X. "L'implementazione settoriale degli standard di Gaia-X da parte dei gestori cloud e infrastrutturali è un elemento essenziale per l'esercizio della sovranità dei dati in Europa" ha osservato.

Structura-X invita ulteriori Cloud Service Provider ad aderire al progetto. L'obiettivo comune è quello di modellare i rispettivi servizi di infrastruttura esistenti in un eco-sistema condiviso per la sovranità dei dati europei, quindi un'unica infrastruttura cloud europea, che dia la possibilità agli utenti di sperimentare e sviluppare i propri servizi e sale dati in infrastrutture conformi a Gaia-X. Structura-X lavorerà a stretto contatto con Gaia-X Aisbl, che tra le altre cose definisce i requisiti tecnici per la sovranità dei dati. Allo stesso tempo, Structura-X darà vita ad una nuova collaborazione multisettoriale e transnazionale nel cloud. In questo modo, la precedente frammentazione del mercato europeo del cloud verrà superata.