Doping: velocista nigeriano Okagbare squalificato per 10 anni

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il velocista nigeriano Blessing Okagbare è stato squalificato per un totale di 10 anni per molteplici violazioni delle regole antidoping, come ha annunciato l'Unità di integrità atletica (Aiu). Il 33enne Okagbare, medaglia d'argento olimpica nel salto in lungo ai Giochi di Pechino del 2008, è stato provvisoriamente sospeso prima delle semifinali dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo lo scorso anno. Una dichiarazione dell'Aiu afferma che l'unico arbitro che ha giudicato il caso ha concluso che "l'uso di più sostanze proibite" da parte di Okagbare era "parte di un regime antidoping organizzato in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo". Tale “eclatante comportamento” ha comportato un aumento della normale sanzione quadriennale.

A Okagbare, che ha negato tutte le accuse, è stato data una sanzione di cinque anni di squalifica per essere risultato positivo ai test antidoping all'Epo e all'ormone della crescita umano e un ulteriore divieto di cinque anni per essersi rifiutato di collaborare con un'indagine dell'Aiu. "Accogliamo con favore la decisione del tribunale disciplinare; una squalifica di 10 anni è un messaggio forte contro i tentativi intenzionali e coordinati di imbrogliare ai massimi livelli del nostro sport", ha affermato il capo dell'Aiu Brett Clothier. "Questo è un risultato che è stato guidato dai nostri test mirati guidati dall'intelligence, nonché dal nostro impegno a indagare sulle circostanze alla base di un test positivo".