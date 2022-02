Oltre la fisioterapia: intervista a Marcello Chiapponi, fondatore di L'Altra Riabilitazione

18 febbraio 2022 a

(Piacenza, 18 Febbraio 2022) - Piacenza, 18 Febbraio 2022 - Stanchezza cronica, mal di testa, vertigini, disturbi del sonno, gonfiore di stomaco sono tutti sintomi che potrebbero dipendere da uno stato di infiammazione cronica direttamente collegata ai muscoli e alle articolazioni. È per tale ragione che sempre più persone scelgono di adottare un approccio più ampio per il trattamento di queste problematiche, in modo da raggiungere uno stato di benessere generale, che coinvolga tutto il corpo. A tal proposito, oggi abbiamo il piacere di intervistare Marcello Chiapponi, fondatore di L'Altra Riabilitazione : piattaforma web di grande successo, che propone video corsi e consulenze specifiche per risolvere le proprie problematiche fisiche.

Ciao Marcello, raccontaci innanzitutto di cosa ti occupi

Io sono un fisioterapista da più di 20 anni ormai e in tutto questo tempo non ho mai smesso di interessarmi al mio ambito, studiando e seguendo approfondimenti utili per la mia professione. Nello specifico, mi occupo della riabilitazione di disturbi muscolo scheletrici e fitness, agendo anche su tutte quelle problematiche legate ai disturbi funzionali del metabolismo e quindi su gonfiore, stanchezza, emicrania e via dicendo. Da diversi anni ormai ho aperto anche L'Altra Riabilitazione, una piattaforma web attraverso la quale fornisco consigli utili mediante video oppure con articoli da leggere direttamente online. Il fulcro della mia attività oggi è proprio questo: offro consulenze a distanza oltre che in presenza, sulla base di un approccio che va oltre alla fisioterapia, il cui scopo è il raggiungimento di uno stato di benessere generale.

Com'è nata l'idea L'Altra Riabilitazione?

L'Altra Riabilitazione è un progetto che in realtà è nato molto tempo fa e che ho accantonato in un cassetto per diversi anni. Si trattava di un'idea che mi piaceva, ma sapevo che aveva bisogno di maturare e così infatti è stato. Nel frattempo, ho avuto modo di studiare e arricchire la mia esperienza nell'ambito della cura dei disturbi a carico del sistema muscolo-scheletrico ma non solo. Mi sono appassionato ancora di più al fitness, che ha sempre attirato la mia attenzione. La vera svolta però è arrivata nel 2010, quando un amico mi ha invitato alla presentazione di un apparecchio per il metabolismo. L'ambito non era quello classico della fisioterapia: si parlava soprattutto di nutrizione e di problematiche ad essa collegate, ma in quell'occasione mi si è accesa una lampadina. È nata in me la voglia di studiare e di comprendere i meccanismi del metabolismo e in particolare il loro collegamento con i disturbi muscolo-scheletrici.

Qual è l'approccio che proponi con L'Altra Riabilitazione

Il mio è un approccio integrato ma pur sempre scientifico, che non si basa sul prendersi cura del singolo punto che fa male, come ad esempio il ginocchio, la spalla o il collo. Attraverso lo studio dell'infiammazione cronica ho sviluppato un approccio che prende in esame il legame che c'è tra il punto in cui la persona avverte il dolore ed il suo stato infiammatorio, ma anche il suo stato di forma generale.

Sei soddisfatto dei risultati raggiunti fino ad oggi?

Certo possono ritenermi decisamente soddisfatto: attraverso i miei video-corsi assisto più di 5.000 clienti nel miglioramento delle problematiche muscolo-scheletriche, nel miglioramento della postura e nel miglioramento dello stato di forma generale. Il sito registra 10.000 visitatori al giorno mentre il canale Youtube conta 380.000 iscritti: numeri sicuramente incoraggianti.

