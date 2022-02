Lavoro: Fratoianni, 'in Parlamento proposta salario minimo, cosa aspettiamo?'

18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Come ho già avuto occasione di dirlo più volte in questi mesi il Salario Minimo è una misura di dignità, civiltà e buonsenso". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“In un Paese come il nostro, - prosegue il leader di SI - dove milioni di lavoratori e lavoratrici sono poveri pur lavorando, dovrebbe essere realtà da tempo. Come nel resto Europa. Oggi Grillo e Conte rilanciano questa esigenza, c'è pronta - conclude Fratoianni - in Parlamento la nostra proposta di legge per un salario minimo di almeno 10€/ora. Cosa stiamo aspettando? Facciamolo”.