Covid oggi Italia, 53.662 contagi e 314 morti: bollettino 18 febbraio

(Adnkronos) - Sono 53.662 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 314 morti.

Sono 510.283 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 10,5%. I pazienti in terapia intensiva tornano sotto quota mille, in totale sono 987, 50 in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: sono 13.948, -614 da ieri.

Dall'inizio della pandemia sono 12.377.098 i casi accertati di Covid-19. I guariti o dimessi complessivamente sono 10.820.380 con un incremento di 87.472 rispetto a ieri. I deceduti totali sono 152.596. Mentre gli attualmente positivi sono 1.404.122 (-34.086).

LAZIO - Sono 6.410 nuovi i nuovi contagi registrati oggi, 18 febbraio, nel Lazio secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Riportati altri 22 morti. Nello specifico "su 14.905 tamponi molecolari e 43.971 tamponi antigenici per un totale di 58.876 tamponi, si registrano 6.410 nuovi casi positivi (+35), sono 22 i decessi (-7), 1.739 i ricoverati (-45), 158 le terapie intensive (-7) e +12.596 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%.

I casi a Roma città sono a quota 2.823", comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ribadendo "l'importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione".

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.448 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 18 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 28 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 26.947 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.802 molecolari e 15.145 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,8%. Il calo della curva epidemica è di nuovo testimoniato anche dai dati settimanali validati dal ministero della Salute: l'incidenza settimanale dei nuovi casi ogni 100mila abitanti scende a 613,5 da 1.116 di sette giorni fa; l'Rt regionale a 0.64 (da 0.85); il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva al 12% (rispetto al 16%) e quello di occupazione dei posti letto ordinari nei reparti Covid al 22% (rispetto al 25%). I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 96 (-6 rispetto a ieri, pari al -5,9%), l'età media è di 63,6 anni.

CAMPANIA - Sono 5.510 i nuovi contagi da coronavirus emersi in Campania oggi, 18 febbraio, dall'analisi di 42.468 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione sono inseriti 18 nuovi decessi, 14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 63 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.038 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

VENETO - Sono 4.910 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 21 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Ieri i nuovi casi erano stati 5.880. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 1.292.744, quello dei decessi a 13.679. Gli attuali positivi sono 78.302 (- 4.963). Scende anche il dato dei malati Covid ricoverati in ospedale in area medica, sono 1.243, così come quello dei pazienti in terapia intensiva, 111.

PIEMONTE - Sono 2.569 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 18 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 16 morti. I nuovi casi (di cui 2.060 positivi a test antigenico) sono pari al 5,6% di 45.719 tamponi eseguiti, di cui 40.306 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 54 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.314 (-100 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 55.494. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.311.353 (+ 45.719 rispetto a ieri). Sono 16, tra i quali 3 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.936 deceduti risultati positivi al virus.

TOSCANA - Sono 3.324 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 28 morti. I nuovi casi Covid, 1.362 confermati con tampone molecolare e 1.962 da test rapido antigenico, portano il totale a 831.284 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 767.990 (92,4% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 8.846 tamponi molecolari e 20.773 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,2% è risultato positivo. Sono invece 5.702 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 54.527, -6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.044 (45 in meno rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 28 nuovi decessi: 16 uomini e 12 donne con un'età media di 84,5 anni.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 994 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 18 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 11 morti. Nel dettaglio, su 6.049 tamponi molecolari sono stati rilevati 319 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,27%. Sono inoltre 7.938 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 675 casi (8,50%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 20, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 350, come ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (19,32%), seguita da quella 50-59 anni (15,19%) e da quella 30-39 anni (14,49%).

VALLE D'AOSTA - Sono 46 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 18 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi portano il totale delle persone colpite dal virus da inizio emergenza ad oggi a 31.023. I positivi attuali sono 1664 di cui 1631 in isolamento domiciliare, 30 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 28.842, in aumento di 127 unità rispetto a ieri.

I casi fino ad oggi testati sono 127.055 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 460.179. Con il decesso segnalato oggi salgono a 517 le persone decedute risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio emergenza a oggi.

BASILICATA - Sono 628 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 febbraio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 3.563 tamponi (molecolari e antigenici)Le persone decedute risiedevano a Pisticci (2), San Fele, Tolve, Tursi e in Puglia (2). Sono state registrate 656 guarigioni. Nonostante l'elevato numero giornaliero di decessi, risale il numero dei posti letto occupati.

PUGLIA - Sono 4.269 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 febbraio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 29 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 32.527 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.120; Bat: 358; Brindisi: 395; Foggia: 630; Lecce: 1.147; Taranto: 553; Residenti fuori regione: 40; Provincia in definizione: 26. Sono 89.736 le persone attualmente positive, 722 le ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva. Dati complessivi: 700.761 casi totali, 8.460.925 tamponi eseguiti, 603.495 persone guarite e 7.530 decessi.