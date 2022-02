18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Vedrà i leader di partito per superare le divergenze che attraversano il governo? "Certamente, io li vedo regolarmente, non è che debba dare uno sforzo aggiuntivo, i colloqui personali sono continui". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.