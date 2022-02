Ucraina: Draghi, 'gas russo? Allineati a Ue, sanzioni non comprendano energia'

18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "L'Italia è pienamente allineata alle posizioni di altri paesi europei. Noi stiamo discutendo con l'Ue delle sanzioni, e abbiamo fatto presente il nostro punto di vista", ovvero che "siano concentrati su settori che devono essere ristretti, senza comprendere l'energia. Le sanzioni" per la Russia devono essere "proporzionali al tipo di attacco e non preventive. Tutti questi principi li ho richiamati anche ieri nel Consiglio informale europeo. L'Italia fa presente i propri punti di vista". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.