Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Si "sta studiando un meccanismo per cui ci sia un approvvigionamento di gas da altre fonti se dovesse venire meno quella russa. C'è una gran buona volontà da parte degli alleati per affrontare il tema della dipendenza. Una grande collaborazione. Le sanzioni debbono essere efficaci ma anche sostenibili". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.