Covid: Draghi, 'misure necessarie, se usciamo da pandemia è perché ci siamo vaccinati'

18 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Le misure prese per contrastare la pandemia "sono state essenzialmente prese su opinioni di scienziati che hanno seguito la pandemia finora, non da politici che si sono improvvisati esperti. Non bisogna dimenticare che se ne usciamo è perché ci siamo vaccinati. Se possiamo uscirne -come ho detto il più presto possibile- è perché ci siamo vaccinati", le cifre delle vaccinazioni "sono impressionanti" ed è per questo che "l'Italia è riuscita a contenere i contagi". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.