Bollette: D'Incà, 'governo risponde a richieste famiglie, azienda e enti locali'

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Il Governo questa sera ha varato importanti misure sul tema del caro bollette che servono a rispondere alle richieste di famiglie, aziende ed enti locali colpiti dai rincari di luce e gas. Un provvedimento che complessivamente stanzia 8 miliardi, senza scostamenti di bilancio, di cui ben 4,8 destinati direttamente alle famiglie". Lo scrive su Facebook il il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Inà.

"Il Paese deve essere ancora sostenuto in una fase complicata per rilanciare l'economia e consolidare la crescita occupazionale. Il sostegno arrivato stasera rientra in un disegno specifico che comprende anche la produzione di energia esclusivamente italiana, anche attraverso incentivi e semplificazioni per gli impianti di rinnovabili -spiega l'esponente del M5s-. Ci sarà inoltre un fondo da un miliardo l'anno a sostegno dell'industria dell'automobile e della sua filiera che sono al centro della transizione energetica in corso".

"Grazie all'intervento del MoVimento 5 Stelle, poi, interveniamo sulla cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi, per rimediare al blocco determinato dalla norma introdotta nel decreto Sostegni-ter. Sono misure che in questi mesi stanno contribuendo a rilanciare l'economia e sulle quali il Governo continua ad investire. Il Parlamento che esaminerà il decreto avrà modo e tempo per fare tutti i rilievi necessari sempre nell'ottica del sostegno alle famiglie, alle imprese e agli enti locali che tanto hanno sofferto per i rincari energetici", conclude D'Incà.