Azione: Tajani, 'bene confronto, insieme a sostegno Draghi'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "E' bene che ci sia un confronto, un dialogo visto che siamo insieme in un governo che è sorretto da una maggioranza che ha deciso di togliersi di dosso maglietta di partito per indossare quella della nazionale". Così Antonio Tajani al congresso di Azione. "Noi insistiamo sul fatto che Draghi guidi il governo perchè è l'unico in grado di tenere unite forze politiche differenti che torneranno nei lori alvei ma che ancora debbono lavorare insieme".