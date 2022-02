Governo: Letta, 'metodo sia distinguere tra questioni negoziabili e non negoziabili'

19 febbraio 2022 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Io credo sia molto importante che come metodo ci si dia quello dei temi non negoziabili e dei temi negoziabili". Così Enrico Letta lasciando il congressi di Azione. Temi non negoziabili, aggiunge il segretario del Pd, "sui quali il governo ritiene debba essere posta la questione di fiducia. E questo elemento di chiarezza è importante sia posto subito",

E poi "ci sono questioni sulle quali si negozia, si discute in Parlamento e quello che non è capitato nelle settimane e mesi scorsi credo debba diventare metodo di lavoro ovvero questa distinzione molto chiara in modo che ci sia la capacità delle forze politiche di essere in grado di interagire".