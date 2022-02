Tennis: Atp Dubai, Musetti sfida Djokovic al 1° turno, in gara anche Sinner

19 febbraio 2022 a

Dubai, 19 feb. - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti e Jannik Sinner sono i due azzurri in gara al torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.949.665 dollari). Il sorteggio non è stato certo troppo benigno con il 19enne di Carrara, numero 57 del mondo e in tabellone con una wild card, visto che è stato abbinato al primo turno al serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp e del seeding, che fa il suo esordio stagionale dopo l'espulsione dall'Australia per via della sua mancata vaccinazione anti-Covid.

Il 34enne di Belgrado, 5 volte vincitore negli Emirati Arabi. si è aggiudicato l'unico precedente con Musetti, negli ottavi di finaledel Roland Garros 2021 quando rimontò due set al giovane azzurro, poi per problemi fisici costretto al ritiro sotto 4-0 al quinto.

Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking mondiale e quarta testa di serie, al rientro nel circuito dopo i quarti di finale raggiunti nello Slam down under e pochi giorni dopo l'annuncio della separazione da Riccardo Piatti (il nuovo coach è Simone Vagnozzi), esordirà invece contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 47 Atp, mai affrontato in precedenza dall'altoatesino.