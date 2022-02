Scuola: studenti contro il green pass, corteo alle 15 a Milano e raduno domani a Roma

19 febbraio 2022 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - 'Studenti contro il green pass' e la differenziazione a scuola fra vaccinati e non vaccinati: il Movimento sarà in corteo oggi a Milano alle 15 dal Politecnico alla statale e domani mattina a Roma si raduneranno alle 10.30 in largo Bernardino da Feltre, nei pressi del Ministero dell'Istruzione.

In agenda: l'abolizione dello strumento politico del green pass e di ogni forma di discriminazione sanitaria; investimenti nella struttura pubblica; fine dell'emergenza come metodo di superamento delle istituzioni democratiche; informazione libera e plurale, non censura e propaganda; la scuola in cima alle priorità.