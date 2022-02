Milano: rapinano giovane youtuber, tre arrestati

19 febbraio 2022 a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - A Milano i carabinieri della compagnia Milano Duomo hanno arrestato, questa mattina, tre ragazzi di nazionalità marocchina, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, senza fissa dimora, per rapina aggravata in concorso.

Intorno alle 5, in via Senato, hanno avvicinato un 25enne milanese, youtuber, mentre era in strada in compagnia di alcuni amici, e, dopo averlo abbracciato con lo scopo di ostacolarne i movimenti, lo hanno spintonato e gli hanno preso il portafoglio contenente 55 euro, due carte di credito e alcuni documenti personali.

I militari, intervenuti dopo la chiamata al 112 da parte della vittima, hanno individuato e rintracciato i tre rapinatori in via Vittor Pisani, dove li hanno fermati dopo un breve inseguimento, recuperando parte del bottino, che è stato restituito al 25enne. Per i tre si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.