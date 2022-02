19 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Alle amministrative "dove siamo sufficientemente radicati andremo soli, dove non abbiamo ancora la forza di fare questo, se c'è un candidato valido, sostenuto dal Pd o da liste civiche di centrodestra, siamo pronti ad appoggiarlo ma solo se non è sostenuto da M5S e Fdi". Così Carlo Calenda in conferenza stampa al congresso di Azione.