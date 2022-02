Milano: De Corato, 'cittadini firmano petizione per riavere più Esercito in strada'

19 febbraio 2022 a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "I milanesi apprezzano la petizione di FdI che chiede di riportare sulle strade cittadine l'Esercito, visti i continui reati di quella che possiamo definire una vera e propria emergenza sicurezza. Questa mattina al mercato di via Falck abbiamo raccolto 180 firme mentre, nel pomeriggio, in piazza Argentina ne sono state sottoscritte 220. Insieme alla petizione per la sicurezza è stata sottoscritta anche quella per ottenere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica". Lo dichiara l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato che sottolinea come "il bollettino di guerra fa registrare cinque rapine messe a segno tra Milano, Sesto San Giovanni e Cormano sfruttando un furgone per disabili rubato", un giovane youtuber rapinato in via Senato e un omicidio tra nordafricani.

"È necessario che vengano rimessi per le strade della città i militari di 'Strade Sicure'. Ricordo che con il centrodestra erano 436, ridotti poi ad un centinaio dal centrosinistra. Soldati, peraltro, già disponibili presso la Caserma Santa Barbara in piazzale Perrucchetti. Subito soldati, telecamere e più illuminazione".

Presente alla raccolta firme di FDI anche il consigliere comunale Francesco Rocca che dichiara: “Gli effetti di anni di buonismo del centrosinistra sono evidenti. L'escalation di violenza ha reso invivibile Milano, con malviventi e balordi che non esitano a commettere reati in pieno giorno senza temere le conseguenze. La presenza dei militari sulle strade è una necessità”.