Scuola: Affinita (Moige), 'responsabilità del vestire non può ricadere solo su genitori'**

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Il post del professore dell'Orazio è inadeguato e improprio. Una frase irricevibile, poco didattica, poco professionale e poco intelligente; che non ci si aspetta da chi deve educare i nostri figli. Per educare un figlio ci vuole un villaggio. Noi siamo stanchi di essere i piccioni da impallinare". Lo dice all'Adnkronos Antonio Affinita, direttore generale del Moige commentando il post di un prof del liceo romano in cui si legge: "oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite come troie! Preghiamo insieme!".

"Il tema del vestirsi è complesso e delicato; la responsabilità non può ricadere solo sui genitori. Purtroppo le nostre ragazze vivono una logica condizionata dai media, dove l'apparire fine a se stesso gli da maggiore potere e ciò che si fa in tv per esigenze di scena viene interiorizzato come stile di vita. Noi chiediamo al sistema scuola cosa fa per promuovere una didattica educativa al vestirsi. Ben vengano situazioni che diano decoro ai nostri ragazzi ed interroghiamoci sulla divisa", conclude.