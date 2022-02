Calcio: i baby Volpato e Bove salvano la Roma, con il Verona finisce 2-2

19 febbraio 2022 a

Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - I gol nella ripresa di due ragazzi della 'Primavera' Cristian Volpato ed Edoardo Bove, entrati da pochi minuti, salvano la Roma dal ko casalingo con il Verona. Dopo un primo tempo fallimentare chiuso sotto 0-2 per le reti di Barak al 5' e Tameze al 20', sono i due baby di 18 e 19 anni, a segno al 65' (Volpato) e all'84' (Bove) a regalare un punto a Mourinho espulso nel recupero dall'arbitro Pairetto per proteste. In classifica i capitolini sono settimi con 41 punti, sei in meno della Juventus quarta, mentre gli scaligeri sono noni a quota 37.

Senza dieci giocatori tra Covid, squalifiche e infortuni, ultimo quello di Zaniolo che è andato in tribuna per precauzione, Mourinho alza Maitland-Niles sulla linea del centrocampo e conferma Afena-Gyan accanto ad Abraham in attacco. A partire meglio però sono gli ospiti, che al 5' sono già in vantaggio: schema su punizione che libera Faraoni, il suo traversone viene respinto da Rui Patricio ma Barak è il più lesto e firma lo 0-1. La Roma non riesce a reagire e un quarto d'ora dopo incassa ancora: ripartenza sontuosa del Verona, Caprari mette dentro per Tameze che finalizza nel migliore dei modi per lo 0-2 che fa infuriare l'Olimpico che inizia a fischiare i propri beniamini.

All 32' la squadra di Tudor segna anche lo 0-3 con Simeone, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Si va al riposo sul doppio vantaggio per gli ospiti, nella ripresa allora Mourinho cambia la Roma: fuori i deludenti Sergio Oliveira e Vina, dentro il giovane Zalewski e Veretout e proprio il francese costruisce la prima vera palla gol giallorossa, mandando di poco a lato.