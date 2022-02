Monza: condominio ostaggio di baby gang, scatta il daspo urbano

19 febbraio 2022 a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Da qualche mese erano diventati un incubo per gli abitanti di una palazzina di Brugherio in provincia di Monza. Si tratta di una banda di giovanissimi del Monzese, i quali si radunavano nel quartiere trascorrendo le serate in schiamazzi, risse e bivacchi. I motorini, parcheggiati davanti l'ingresso del portone, impedivano anche l'accesso ai condomini i quali non protestavano per timore di ritorsione, ma hanno chiesto aiuto all'Arma. I carabinieri, anche sulla base delle numerose segnalazioni, hanno iniziato un paziente attività di identificazione dei componenti della banda.

L'ultimo atto vandalico si è verificato la scorsa sera quando, all'interno di un bar, hanno iniziato a infastidire i clienti, rubando caramelle, fumando e senza indossare la mascherina. Invitati ad uscire dal proprietario, essi si sono scagliati contro di lui tentando di infrangere la parete in plexiglass che li separava dalla casa: un cliente, temendo il peggio, è intervento in difesa del gestore, ma è stato a sua volta accerchiato e pestato, riportando lesioni multiple. I militari hanno identificato i responsabili e proposto nei loro confronti il daspo urbano, che gli impedisce, di fatto, di accedere nuovamente nel quartiere e continuare a molestare gli abitanti.