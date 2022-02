Pechino 2022: Germania trionfa nel bob a 4, seconda doppietta d'oro per Friedrich

20 febbraio 2022 a

Pechino, 20 feb. - (Adnkronos) - Impresa senza precedenti nella storia del bob su pista artificiale per Francesco Friedrich. Il tedesco, che nel 2018 si era imposto a PyeongChang nel due e nel quattro maschile, si è ripetuto sulla pista di Yanqing imponendosi in entrambe le specialità, mettendosi alle spalle la concorrenza con una terza e quarta manches praticamente perfette, grazie alle quali si è messo alle spalle il connazionale Johannes Lochner per 37 centesimi, bronzo al canadese Justin Kripps a 79 centesimi. Per la Germania è stato il nono titolo vinto sui dieci assegnati fra tra bob, skeleton e slittino.

In risalita di qualche posizione l'equipaggio azzurro di Italia I composto da Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, con una quarta manche in cui ha realizzato il quarto tempo, che ha permesso al quartetto capitanato dal direttore sportivo Maurizio Oioli di risalire al quindicesimo posto conclusivo. Eliminata al termine della terza manche Italia 2 con Mattia Variola, Robert Mircea, Alex Pagnini e Josè Obou, alla fine ventisettesima.