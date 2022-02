Pechino 2022: Giappone ko 10-3, la Gran Bretagna trionfa nel curling femminile

20 febbraio 2022 a

Pechino, 20 feb. - (Adnkronos) - Netta Vittoria di Eve Muirhead e del team britannico per 10-3 sul Giappone nella finale olimpica del curling femminile. La Gran Bretagna chiude così i Giochi invernali Pechino 2022 con una agognata medaglia d'oro, conquistata in extremis nell'ultimo evento utile e mette in bacheca il terzo sigillo Olimpico nel curling.

La squadra giapponese, bronzo a PyeongChang 2018, ci ha provato fin dall'inizio a fare la gara, ma si è trovata davanti una formidabile prestazione della skip Muirhead, accompagnata da Vicky Wright, Jennifer Dodds e Hailey Duff.

Muirhead, alla sua prima finale Olimpica, centra il metallo più prezioso. L'ultimo oro di curling femminile del team britannico risaliva a 20 anni fa, ai Giochi di Salt Lake City del 2002. Il Giappone si è dovuto accontentare della medaglia d'argento, mentre la Svezia – che ieri ha battuto la Svizzera – ha completato il podio con il bronzo.