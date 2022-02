Calcio: Aic, torna You'll never walk alone, programma di sostegno psicologico per giocatori

20 febbraio 2022 a

Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - Domani 21 febbraio, alle ore 16,45, nel corso di 'Pomeriggio Sky Sport 24' condotto da Sara Benci, sarà presentata la seconda stagione di 'You'll Never Walk Alone'. Il primo programma di affiancamento psicologico gratuito riservato a tutti calciatori di Serie C, ideato e promosso da Associazione Italia Calciatori e Lega Pro, con il supporto della Associazione Italiana di Psicologia dello Sport. Ospiti della trasmissione il Presidente Aic Umberto Calcagno, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e la prof.ssa Marcella Bounous, psicologa dello sport.