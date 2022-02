Golf: Woods, 'sono molto lontano dal rientro, mi rivedrete nel Pga Tour ma non so quando'

20 febbraio 2022 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - L'ex numero uno del golf mondiale Tiger Woods ha ammesso di non essere sicuro se tornerà al Pga Tour quest'anno. Il 15 volte campione del mondo ha dichiarato all'inizio di questa settimana di non sapere quando sarà in grado di giocare di nuovo a golf in modo competitivo dopo il suo incidente d'auto nel febbraio 2021. Woods ha detto di essere "molto lontano" e sabato ha aggiunto che non poteva impegnarsi a tornare nel Pga Tour quest'anno solare. "Mi vedrete di nuovo al Pga Tour, ma non so quando", ha detto Woods alla Cbs durante il Genesis International.

"Fidatevi di me, mi piacerebbe dire che giocherò la prossima settimana ma non so quando, il che è frustrante in questo senso perché sono stato in questa situazione con la schiena quando non ho fatto sapere quando sarei tornato. È difficile. È difficile non avere obiettivi là fuori. Ok, voglio giocare a questi eventi così posso prepararmi mentalmente, fisicamente ed emotivamente, ma non ho nessuna di quelle date nella mia testa. Non lo so ancora". Woods aveva detto durante la settimana che stava ancora avendo problemi a camminare, avendo subito gravi lesioni alle gambe nell'incidente d'auto.