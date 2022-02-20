Maltempo: vento forte a Milano, allerta gialla a partire dalle 9 di domani

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla per vento forte previsto domani, lunedì 21 febbraio, a partire dalle ore 9.00 quando anche il nodo idraulico di Milano sarà interessato da un generale rinforzo di vento da Nordovest.

Dalla tarda mattinata i venti tenderanno a rinforzare sulla pianura con velocità medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali. La fase dell'evento diffusamente più intensa sarà tarda mattinata e primo pomeriggio, con la ventilazione che potrà avere anche carattere di Foehn. Dopo una fase di generale attenuazione nel tardo pomeriggio, si prevede una ripresa del fenomeno dalle prime ore del martedì successivo.

Non sono previste chiusure, ma ai cittadini si chiede di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo dalle ore 9.00 di domattina per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.