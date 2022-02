Covid: Magrini (Aifa), 'quarta dose per immunodepressi a partire dal 120esimo giorno'

20 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - “Analogamente alla dose precedente, a partire dal 120esimo giorno i soggetti immunodepressi è raccomandato che si rivaccinino, in quanto una quota importante pari al 30-40% di loro non ha avuto una risposta ottimale, pertanto la quarta dose consente un efficace richiamo e di recuperare un 10-15% che non ha risposto e per gli altri, se a rischio, pensare anche di essere coperti con un nuovo anticorpo che sarà disponibile a partire dalla prossima settimana”. Lo ha detto a “e-VENTI” su Sky TG24 il direttore generale dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) Nicola Magrini.