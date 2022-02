Unicredit: rafforza funzione corporate e potenzia squadra per imprese italiane

21 febbraio 2022 a

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Unicredit potenzia la squadra a supporto delle imprese italiane e rafforza la funzione corporate, ora dedicata a tutte le imprese, a partire da 1 milione di euro di fatturato fino alle grandi multinazionali. La banca semplifica e potenzia il modello di servizio, riunendo sotto un'unica guida tutte le attività commerciali, rafforzando il coverage a livello territoriale con professionisti specializzati su ciascun segmento dimensionale e mettendo a disposizione di tutte le imprese clienti prodotti e servizi a valore aggiunto messi a punto dalla piattaforma Corporate Solutions. La nuova squadra di Unicredit al servizio delle imprese è guidata dal responsabile corporate Italia, Massimiliano Mastalia, cui riportano direttamente i responsabili dei canali Small Business (Francesco Iannella) per le aziende con fatturato tra 1 e 50 milioni e Corporate (Lucio Izzi) per aziende fino a 1 miliardo di fatturato.

Riporta a Mastalia anche la rete dedicata ai maggiori gruppi multinazionali italiani, ex Investment Banking, denominata Large Corporate Italy Network, sotto la guida di Marica Campilongo. Ai responsabili di segmento si affiancano i responsabili del Crm, di Corporate Lending per la finanza strutturata e dei Foreign Trade Center per il business internazionale. La presenza sul territorio è stata rafforzata, mantenendo la prossimità con la clientela.

Il coverage delle piccole aziende è garantito da 60 aree small business con presenza ramificata su tutto il territorio. Le aziende corporate sono seguite in 41 aree corporate, 5 aree key clients, 7 aree real estate, 7 aree special portfolio e 7 aree public sector. Nulla cambia per la clientela più grande, gestita dalle filiali dedicate del Large Corporate Italy Network e dal team di senior banker e global account manager.