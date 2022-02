21 febbraio 2022 a

a

a

Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - "Ho parlato col mister durante il mercato, mi ha detto che mi avrebbe aiutato l'arrivo di Dusan Vlahovic. Così è stato e io sono contento di essere qui. Se fosse per me resterei qui per sempre". Così Alvaro Morata, in merito al suo possibile approdo al Barcellona nello scorso mercato, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.