Calcio: Morata, 'ho sempre sentito la fiducia di Allegri, devo dimostrare di meritarla'

Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - "Ho sempre sentito la fiducia del mister ma non solo ora, già dalla prima avventura alla Juventus. È il primo che mi chiede tante cose, ma sa anche i miei limiti. Mi ha detto che dovevo rimanere qui, che si fidava di me. Ora devo lottare e dimostrare di meritare la sua fiducia". Così l'attaccante della Juventus Alvaro Morata in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.