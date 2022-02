Calcio: Marotta, 'stiamo soffrendo ma vogliamo difendere scudetto'

21 febbraio 2022 a

Milano, 21 feb. - (Adnkronos) - "Ci sono momenti nella vita e nello sport in particolare in cui bisogna essere consapevoli di soffrire. Stiamo soffrendo, ma dobbiamo continuare con un lavoro ancora più duro e con la fiducia che ci deve essere accreditata dopo il percorso fatto fin qui". Così l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta all'indomani del ko casalingo contro il Sassuolo.

"Non vogliamo coltivare la cultura dell'alibi, ma sapevamo che gennaio e febbraio sarebbero stati i mesi più complicati. Vogliamo essere protagonisti del campionato fino alla fine, questa stagione ce la giocheremo fino all'ultimo chilometro", aggiunge Marotta ai microfoni di Sky Sport prima di elogiare il lavoro di mister Simone Inzaghi: "E' un professionista molto preparato, sta svolgendo in pieno l'input dato dalla società. Al di là del ko meritato di ieri, che ci deve solo dare lo spunto per migliorare, dico che Inzaghi ci dà credibilità e la squadra ha identità. Siamo campioni in carica e vogliamo difendere lo Scudetto".