Covid: Lega, chiarire scambio sms Von der Leyen ceo Pfizer

21 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Dall'Ue ancora nessuna risposta sulla vicenda dello scambio di sms tra Ursula Von der Leyen e il ceo Pfizer, emersa a seguito di un'inchiesta giornalistica americana e oggetto di critiche anche dallo stesso Mediatore europeo. Il caso trova ampio spazio sui media internazionali ed è oggetto di dibattito in Europa, ma nel nostro Paese è stato per lo più ignorato. È una questione di trasparenza che riguarda i vertici delle istituzioni europee, non può essere e non deve essere trascurata: per questo come gruppo Id torneremo a chiedere di discutere l'argomento in Aula nella prossima plenaria del Parlamento europeo, al fine di fare massima chiarezza e offrire ai cittadini tutte le informazioni necessarie sulla vicenda”. Lo annunciano gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione Lega) e Marco Zanni, presidente gruppo Id.