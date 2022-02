Infortuni: grave 70enne schiacciato da crollo impalcatura in azienda agricola del Cremonese

21 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un'impalcatura crollata in un'azienda agricola a Soncino, in provincia di Cremona. L'incidente sul lavoro, riferisce l'Areu, è avvenuto poco prima delle 15. L'uomo è stato trovato dal personale del 118 in arresto cardio-circolatorio ed è stato trasportato con manovre di rianimazione all'ospedale di Cremona. Sul posto suono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, l'Ats e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.