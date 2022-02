Milano-Cortina: Thoeni, 'saranno grandi Olimpiadi, bello che coinvolgano 3 regioni'

21 febbraio 2022 a

Roma 21 feb. - (Adnkronos) - "Sono sicuro che saranno delle grandi Olimpiadi come lo furono anche quelle del 2006 a Torino. Leggo che c'è qualche ritardo nei lavori ma sapranno recuperare ed essere pronti, quattro anni è un tempo sufficiente per fare le cose bene". Così all'Adnkronos Gustav Thoeni in merito alle prossime Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026. "E' molto bello che coinvolgeranno tre regioni perché oltre alla Lombardia e al Veneto ci saranno gare anche in Trentino-Alto Adige e mi piace l'idea che saranno giochi a basso costo perché gran parte degli impianti già ci sono", aggiunge il campione olimpico dello slalom gigante a Sapporo '72.