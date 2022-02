Calcio: Aic e Lega Pro presentano You'll never walk alone, affiancamento psicologico per giocatori (2)

21 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - La prima stagione ha visto la presenza di 200 calciatori di Lega Pro al primo incontro di “orientamento”, 450 visualizzazioni dei 5 webinar registrati e 50 società che hanno partecipato al progetto sui calciatori dei settori giovanili. Alla luce dei risultati ottenuti nella prima edizione, Aic e Lega Pro distribuiranno gratuitamente a tutti i calciatori un manuale, “Il Viaggio del Calciatore”, con i contenuti dei webinar e i consigli pratici per affrontare i momenti topici della carriera. Un percorso di crescita che si affianca al più rilevante elemento di novità di questo progetto: lo “Sportello di affiancamento personale”. Un servizio per tutti i calciatori della categoria, per confrontarsi singolarmente, online ed in maniera anonima con uno psicologo dello sport. Ogni calciatore può accedere al servizio attraverso l'App ufficiale Aic. L'incontro con lo psicologo è completamente gratuito.

“Il calciatore e la persona, un viaggio non sempre facile e comprensibile all'esterno. You'll never walk alone segue il percorso di Lega Pro ed Aic per capire e spiegare le dinamiche ai passaggi fondamentali della vita dell'atleta, dentro e fuori dal rettangolo di gioco -dice il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli-. Lega Pro ed Aic accompagnati da Aips (Associazione Italiana di Psicologia dello Sport e dell'esercizio) sono andate oltre l'affiancamento psicologico dell'atleta per governare la sua prestazione sportiva ma hanno preso un impegno verso le ragazze e i ragazzi che la pandemia ha colpito nel momento più delicato della formazione del proprio carattere, fornendo agli educatori strumenti per il governo delle emozioni e delle dinamiche psicologiche nella fase di crescita, seguendo per intero il viaggio del calciatore”.