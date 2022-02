21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Molto grave l'annessione del #Donbass annunciata da Putin. La storia dell'Europa è costellata da milioni di morti creati ogni volta che qualcuno ha pensato di cambiare i confini per via militare. Lo Stato di diritto non è un'optional, è il futuro. Si convochi subito il Parlamento". Così Enrico Borghi del Pd su twitter.