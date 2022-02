Ucraina: De Petris, 'Parlamento sia coinvolto direttamente'

21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La situazione in Ucraina diventa di giorno in giorno più grave e minacciosa. Il tempo per evitare la guerra è ormai pochissimo. È fondamentale che l'Italia faccia il possibile perché prevalga la diplomazia e si eviti che la parola passi alle armi. In un momento simile è urgentissimo che il Parlamento sia direttamente coinvolto. Ci auguriamo dunque che il Governo si presenti il prima possibile alle Camere per un'informativa sulla crisi ucraina". Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris.