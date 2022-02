Ucraina: Alfieri (Pd), 'subito risposta decisa e compatta di Ue e Nato'

21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Riconoscere l'indipendenza delle Repubbliche separatiste del Donbass è contro tutti gli accordi internazionali firmati anche dalla Russia. Inviolabilità dei confini e integrità territoriale sono le regole fondamentali della comunità internazionale. Quella di Putin è una provocazione inaccettabile. Serve una risposta decisa da parte di tutta la comunità internazionale e la compattezza di tutti i Paesi europei e dell'Alleanza atlantica, a partire da sanzioni immediate verso chi pensa di imporre la logica delle sfere di influenza con la minaccia delle armi. Come Pd abbiamo chiesto che la crisi ucraina sia subito messa domani all'ordine del giorno del lavori del Senato". Lo scrive in un post su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri.