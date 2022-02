eCommerce Revolution: l'evento sul Metaverso che racconta le tendenze delle vendite online per il 2022

22 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Roma, 22 Febbraio - Quali saranno i trend che rivoluzioneranno il mercato nel 2022?

4eCom, associazione a sostegno della cultura del digitale e oggi composta da 78 aziende verticali nelle soluzioni per eCommerce, ha cercato di dare risposta a questa domanda con Ecommerce Revolution: l'evento digitale che in due giornate si popone di esplorare tendenze del mercato delle vendite online.

Gli incontri si sono svolti il 17 e 18 Febbraio: a proiettare il pubblico nel futuro ha contribuito l'esperienza del Metaverso con Coderblock!

Non un semplice webinar: all'interno dello spazio virtuale è stato possibile, per ogni partecipante, creare un proprio avatar e cominciare l'esperienza immersiva di un evento nel Metaverso dedicato all'eCommerce Revolution.

Nelle due giornate si sono alternati sul palco virtuale speaker esperti del settore, presentati dai soci fondatori di 4eCom, Davide Lugli, Roberto Fumarola e Marianna Chillau.

Ad arricchire l'esperienza 3D anche stand virtuali degli sponsor Adv Media Lab, Shoppy, Intuendi e Marlene: uno spazio per mostrarsi e farsi conoscere dagli oltre 200 partecipanti, tra cui brand provenienti dai settori merceologici più disparati: dal fashion, alla cosmesi, dal food al pharma, fino ad arrivare all'elettronica e GDO.

Giovedì 17: Inizia la Rivoluzione!

Dalla No-Code Revolution per andare oltre i limi della ricerca con AcceleraSearch, a seguire la grande novità di PonyU con Proximity Hub e Dark Store.

Non si possono poi ignorare le le nuove linee guida sui Cookie Banner con Polimeni.Legal che ha parlato delle strategie migliori da seguire in materia.

È stato inoltre affrontato il tema dei Trend della Digital Analitycs per il 2022 con Fattoretto Agency, mentre Local Strategy sottolinea come il negozio fisico continuerà ad essere - nei prossimi anni - un touch point fondamentale per l'eCommerce.

A chiudere la prima giornata una tendenza che arriva dall'Asia ma fa tanto parlare anche in Europa: il Livestreaming Shopping con la piattaforma Marlene.

Tavola rotonda di Customer Retention: come passare dal primo acquisto alla fidelizzazione?

Come in ogni evento 4eCom, non è mancata la voce degli eCommerce con l'intervista agli eMerchant.

Con la partecipazione e la moderazione del panel da parte di Roberto Fumarola, Vicepresidente 4eCom, Il microfono qui passa virtualmente agli ospiti della giornata: Federico Dezi E-Commerce Manager di Doppelganger, Elena Garbujo Country Manager Italia di Swappie, Mattia Boccia Responsabile Marketing di Farmasave e

Giorgia Canato, CEO e Founder Birre Da Manicomio.

L'eCommerce negli ultimi due anni è stato investito da una forte crescita - i dati di Casaleggio Associati parlano di 10.780 miliardi solo nella prima metà del 2021- acquisendo fasce di clientela sempre maggiore: ciò rende le attività mirate alla fidelizzazione cruciali per il successo dell'azienda: come passare dal primo acquisto alla fidelizzazione? Questo è stato il fulcro della conversazione.

L'appuntamento raddoppia Venerdì 18 Febbraio:

La seconda giornata inizia parlando di con ICT Sviluppo CRM, dell'importanza che ricopre questo strumento, passando poi per le soluzioni ad alta disponibilità per l'eCommerce con Keliweb.

Segue poi Skeepers parlando di User Generated Content e User Generated Video: un must have per potenziare le perfomance del negozio online.

Immancabile lo spazio dedicato ai marketplace, e in particolare ad Amazon e agli strumenti a disposizione per le PMI con X-Port.

Adv Media Lab porta invece consigli e strategie su come bilanciare crescita e cultura centrata sul cliente per rispondere a domande come: quali sono i punti di partenza per guidare una crescita sostenibile a lungo termine?

Segue sul palco virtuale Soisy per affrontare il caso fashion di Raptus&Rose e di come sono cresciute del +1400% le vendite in un mese con il pagamento rateale a T0.

In chiusura Polimeni.Legal e il giro di vite di Maggio 2022, data in cui arriveranno nuove norme in ambito recensioni.

Una tavola rotonda per la sostenibilità

Moderata da Marianna Chillau, Presidente 4eCom, la tavola rotonda di sostenibilità ha avuto come protagoniste: Teodora Sevastakieva Co-Founder di Whispr, Emilia Mugnai, CEO e CO-Founder DI Family Nation, Chiara Maggio, Psicologa, co-founder di Green Vibes e Digital Media Specialist e Lucia Genangeli, Fondatrice e responsabile marketing de La Saponaria.

Un panel tutto al femminile per parlare di un tema sempre più attuale, che guiderà il futuro dell'eCommerce: sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

Si è parlato del significato di eCommerce sostenibile e delle azioni da mettere in campo.

La responsabilità sociale dei brand è un tema preponderante, destinato ad acquisire sempre più valore e che difficilmente potrà essere ignorato.

La Gift Box green per una rivoluzione gentile

Per gli eCommerce manager iscritti è stato un evento con sorpresa grazie alla gift box green realizzata con il partner tecnico Stylla e grazie agli sponsor DMCommerce, Polimeni.Legal, AccelaSearch e Marlene.

“Tutto si trasforma e anche per l'eCommerce è il momento di guardare al futuro ed essere sostenibile”, questo il messaggio all'interno della box recapitata agli iscritti e contenente gadget che rispettano l'ambiente e che provengono da una filiera produttiva responsabile.

La rivoluzione non è solo tecnologica ma anche ecologica e chi guida il progresso non può - e non deve - ignorarlo.

L'evento 4eCom è concluso, ma la rivoluzione non si ferma

13 Speaker, 8 ospiti d'eccezione, più di 6 ore di streaming e centinaia utenti collegati: questi sono i numeri di Ecommerce Revolution, ma la rivoluzione non si ferma.

Infatti, per i più curiosi è ancora possibile iscriversi e accedere all'ambiente 3D per rivedere in replay gli interventi e interagire con altri partecipanti.

Come? Contattando L'Associazione 4eCom a [email protected]

